Ricordare chi non c’è più significa onorare la vita. Di questo si parlerà sabato 31 ottobre, nel corso di un evento intitolato “Il lutto nel Ringraziamento”, che si svolgerà a Casa Piga, in via delle More 44, a Sant’Isidoro, dalle 17 alle 21. L’iniziativa è stata ideata e sarà guidata da Laura Loru, istruttrice di mindfulness, e Lucie Bardin, esperta in sofrologia e riequilibrio energetico. «L'obiettivo è onorare i cari defunti e trasformare il dolore della perdita in uno sguardo positivo e pieno di vita», dice Loru, «ma anche accogliere il lutto e ritrovare continuità emotiva, anche attraverso piccole azioni buone in loro memoria».

Sono previste, tra le altre cose, attività di sofrologia (respirazione e rilassamento). L’evento è a numero chiuso per garantire un ambiente sicuro e riservato; perciò, la prenotazione è obbligatoria e bisogna farla entro e non oltre il 29 ottobre chiamando i numeri 3404095339 (Laura Loru) o 329 3233263 (Lucie Bardin).

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