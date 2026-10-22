Quartucciu, un evento a Sant'Isidoro per onorare la vita attraverso il ricordo di chi non c’è piùSabato 31 ottobre Casa Piga ospita l'evento ideato da Laura Loru e Lucie Bardin. Un percorso tra mindfulness e sofrologia per omaggiare i defunti e ritrovare la continuità emotiva
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ricordare chi non c’è più significa onorare la vita. Di questo si parlerà sabato 31 ottobre, nel corso di un evento intitolato “Il lutto nel Ringraziamento”, che si svolgerà a Casa Piga, in via delle More 44, a Sant’Isidoro, dalle 17 alle 21. L’iniziativa è stata ideata e sarà guidata da Laura Loru, istruttrice di mindfulness, e Lucie Bardin, esperta in sofrologia e riequilibrio energetico. «L'obiettivo è onorare i cari defunti e trasformare il dolore della perdita in uno sguardo positivo e pieno di vita», dice Loru, «ma anche accogliere il lutto e ritrovare continuità emotiva, anche attraverso piccole azioni buone in loro memoria».
Sono previste, tra le altre cose, attività di sofrologia (respirazione e rilassamento). L’evento è a numero chiuso per garantire un ambiente sicuro e riservato; perciò, la prenotazione è obbligatoria e bisogna farla entro e non oltre il 29 ottobre chiamando i numeri 3404095339 (Laura Loru) o 329 3233263 (Lucie Bardin).