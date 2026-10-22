Una mattinata all’aria aperta, tra natura, tradizioni e nuove scoperte. Nel centro dell’alta Trexenta, nei campi davanti al convento di San Francesco di Mandas, i più piccoli sono stati protagonisti di un’esperienza dedicata alla raccolta delle olive, alla scoperta di una delle tradizioni più radicate nel territorio. I bambini del paese si sono cimentati nella raccolta, esplorando attraverso i sensi colori, consistenze e profumi. Si sono divertiti stando a contatto con la natura e immersi nel verde.

Un’attività pensata per imparare attraverso l’esperienza diretta, stimolando curiosità e capacità di osservazione e avvicinando i più piccoli al mondo della natura e alle tradizioni locali. La mattinata è proseguita con un picnic all’aria aperta, seguito da giochi e attività condivise, in un clima di divertimento e socialità. Un’occasione per vivere il territorio in modo autentico e trasformare una semplice giornata nella natura in un’importante esperienza di crescita, apprendimento e condivisione.

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