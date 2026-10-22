Lettere in ritardo alle famiglie di Dolianova selezionate per i rilevamenti demografici dell’Istituto Nazionale di Statistica.

Un intoppo dovuto ai rallentamenti logistici del corriere incaricato dall’Istat. Lo comunica il Comune di Dolianova che invita i nuclei familiari a verificare se rientrano nell'elenco dei soggetti selezionati per il censimento. Rispondere ai questionari è infatti un obbligo di legge. Le famiglie posso fare una verifica chiamando il numero unico dell’Istat 1510 o controllare la casella Pec e l’App IO.

Nelle scorse settimane, il Comune di Dolianova ha selezionato lo staff dei rilevatori per il censimento 2026 della popolazione e delle abitazioni di Dolianova composto da due dipendenti comunali e cinque rilevatori esterni. Dolianova è stata inserita nell’elenco dei 2.529 comuni italiani che partecipano al censimento permanente 2026 dell’Istat.

L’indagine annuale coinvolgerà circa un milione di famiglie. Consentirà di conoscere le principali caratteristiche strutturali delle abitazioni e le condizioni socio-economiche dei cittadini a livello nazionale, regionale e locale confrontandole con quelle di altre nazioni. Le informazioni e i dati sulle famiglie residenti saranno raccolti dai rilevatori tramite questionari e interviste.

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