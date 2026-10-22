Monastir, approvato il progetto esecutivo del nuovo polo scolastico: investimento da quasi 10 milioni di euro. La giunta comunale di Monastir ha approvato, con la deliberazione di ieri (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo polo dell’istruzione primaria e secondaria nell’area della scuola di via Palermo, nell’ambito del programma regionale Iscol@.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 9 milioni 573 mila 821,31 euro e punta a realizzare strutture scolastiche moderne, funzionali e più sicure, in sostituzione degli edifici esistenti, ormai obsoleti. Il progetto, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Sertec, comprende il complesso scolastico, la palestra, gli impianti tecnologici, gli spazi esterni e gli interventi necessari a garantire sicurezza, efficienza energetica e accessibilità.

Il progetto ha ottenuto la verifica positiva, la validazione del responsabile unico del procedimento e il parere favorevole dell’Unità di progetto Iscol@ della Regione.

In questa fase sarà realizzato esclusivamente il primo lotto funzionale, mentre il secondo lotto non rientra nell’intervento attualmente previsto.

(Unioneonline/En.Ne.)

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