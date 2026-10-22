Arrivano a Quartu 25 nuovi parcheggi rosa. Gli stalli sono riservati alle auto guidate da donne in stato di gravidanza e ai genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti dello speciale contrassegno. Il provvedimento segue il regolamento comunale approvato dal consiglio nei mesi scorsi e si inserisce nelle politiche di sostegno alla genitorialità e di miglioramento dell’accessibilità ai servizi offerti in città.

Dopo i vari sopralluoghi le aree sono state individuate in prossimità di servizi pubblici e strutture di interesse collettivo. Gli stalli saranno tracciati in piazza Dessì al civico 1, in piazza IV Novembre al civico 19 e nell’area di sosta di piazza Santo Stefano. E poi in via Bizet al civico 9, in via Danimarca al 125, in via Eligio Porcu al 141, in via Fadda al 29, in via Firenze al 27, in via Fiume al 143, in via Giotto al 12, in via Inghilterra al 3 e in via Mar Tirreno al 212. Tre stalli saranno tracciati in via Marconi, ai civici 255, 290 e 427, mentre gli altri interessano via Portogallo al civico 6, via S’Arrulloni al 6, via San Benedetto ai civici 14 e 16, via Sant’Antonio all’8, via Settembrini al 74, l’area sosta della ASL di via Turati, via Verdi al 37 e viale Colombo ai civici 80 e 65.

Negli stalli rosa potranno parcheggiare esclusivamente i veicoli con il permesso rosa in corso di validità, rilasciato dal Comune ed esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza. La sosta è consentita per un massimo di 120 minuti e prevede l’obbligo di esporre il disco orario indicando l’ora di inizio. Per chi occupa lo stallo senza averne titolo o ne fa un uso diverso da quanto previsto scatta il divieto di sosta ai sensi del Codice della Strada: la Polizia locale provvederà alla contestazione della violazione e, quando ne ricorrano i presupposti, alla rimozione del veicolo.Su 25 stalli 8, ovvero quelli di piazza Dessì, piazza IV Novembre, via Eligio Porcu, via Marconi al civico 290, via S’Arrulloni, via Turati (area ASL) e viale Colombo ai civici 80 e 65 erano precedentemente destinati alla sosta a pagamento. Le nuove soste saranno attive dalla data di installazione della segnaletica verticale e orizzontale, che dovrà indicare in modo chiaro la durata massima della sosta e il divieto per i veicoli non autorizzati.Il servizio è rivolto ai residenti nel Comune di Quartu. La domanda può essere presentata esclusivamente on line e permette di ottenere il contrassegno personale che autorizza la sosta negli spazi riservati. Il permesso è personale e non è associato a una specifica targa; può quindi essere utilizzato su veicoli diversi, purché al servizio della beneficiaria o del bambino per il quale è stato rilasciato.

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