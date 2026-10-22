Le tradizioni più antiche della Sardegna tornano a vivere a Mandas con Is Animeddas 2026, l’iniziativa dedicata alla riscoperta dei riti legati alla commemorazione dei defunti. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, con un pomeriggio che coinvolgerà i bambini e la comunità, tra questue, dolci tipici e antiche usanze popolari. L’iniziativa, inserita nel percorso di valorizzazione di Mandas come paese delle tradizioni, è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le Acli, il Cif, Mariposa e l’associazione turistica Pro Loco di Mandas. Si inizia alle 15 con la tradizionale questua dei bambini attraverso le vie del paese: una consuetudine che affonda le radici nella cultura popolare sarda. Un tempo venivano donati soldi, prodotti della terra e dolci preparati per l’occasione, come pabassinas, pane 'e sapa, melagrane, castagne e frutta secca. Alle 16, al Monte Granatico, sarà invece allestita la tavola imbandita, per raccontare un’altra delle usanze legate alla notte della vigilia di Ognissanti.

Secondo la tradizione, le famiglie lasciavano la tavola apparecchiata con un pasto, spesso semplice, destinato alle anime dei defunti che si credeva tornassero a visitare le proprie case. Anche i dettagli avevano un significato preciso: per rispetto verso gli spiriti, dalla tavola venivano esclusi coltelli, chiamati in sardo arresojas, e forchette. Un patrimonio di credenze e gesti tramandati nel tempo, che restituisce il senso di un rapporto profondo tra le comunità e la memoria dei propri cari. Tra i simboli più caratteristici di questa ricorrenza c’è la zucca intagliata a forma di testa e illuminata all’interno con una candela. Presente anche nella tradizione di Mandas, veniva utilizzata per richiamare le anime dei defunti o allontanare gli spiriti maligni. La giornata proseguirà con la distribuzione di dolci e premi e con la Caccia al Tesoro de Is Animeddas, un momento pensato per coinvolgere i più piccoli e far conoscere loro, attraverso il gioco, il valore delle tradizioni locali.

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