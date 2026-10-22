Il ricordo di Claudia Musio attraversa la Trexenta, dove la scrittrice aveva lasciato il segno con la sua sensibilità e la capacità di entrare in sintonia con le persone. La notizia della sua scomparsa, a soli 45 anni, ha suscitato dolore anche tra quanti l’avevano conosciuta in occasione degli appuntamenti culturali del territorio. A ricordarla sono gli organizzatori del Festival dell’Altrove di Guasila, la manifestazione dedicata alla letteratura e alla figura dello scrittore e antropologo Giulio Angioni, e il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, che ha voluto condividere il ricordo di un incontro risalente all’estate del 2012.

Proprio il Festival dell’Altrove ha affidato ai social un messaggio di cordoglio, ricordando la partecipazione di Claudia Musio alla manifestazione lo scorso luglio, quando aveva moderato la presentazione del romanzo “Femmenella” di Davide Piras: «Non si è fatta aria la sua gentilezza, il suo spirito di curiosità, tutti i sentimenti, la genuinità», si legge nel messaggio del Festival, che si è stretto attorno alla famiglia e ai suoi cari, ricordando il valore umano di una donna che attraverso la scrittura sapeva trasmettere emozioni e creare legami.

Anche Umberto Oppus ha voluto rendere omaggio alla scrittrice, ricordando la sua partecipazione al Premio D.H. Lawrence, il Festival della letteratura di viaggio che si svolge ogni anno a Mandas. Era l’agosto del 2012 quando Claudia Musio fu ospite del Circolo di Lettura per presentare il suo libro “La sposa di Tutankhamon”. «Come amministrazione comunale - dice Oppus - manifestiamo la nostra vicinanza ai familiari della scrittrice, che ricordiamo con grandissimo affetto». Due testimonianze diverse, accomunate dalla stessa riconoscenza: quella per una donna che aveva saputo lasciare un segno non soltanto attraverso i suoi libri, ma anche grazie alla gentilezza, alla curiosità e alla capacità di creare relazioni.

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