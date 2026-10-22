Capoterra si prepara a ricordare le vittime delle alluvioni che hanno segnato la storia del territorio, rinnovando il proprio impegno per la sicurezza e guardando al futuro. Domenica, al Parco comunale della Maddalena, si terrà la commemorazione dedicata a chi ha perso la vita durante le tragedie che hanno colpito la comunità nel corso degli anni.

La ricorrenza richiama in particolare il dramma dell’alluvione del 2008, una ferita ancora viva nella memoria dei capoterresi. Una giornata di raccoglimento e vicinanza alle famiglie delle vittime, istituita dal Consiglio comunale e celebrata ogni anno nell’ultima domenica di ottobre.

Ma il programma di domenica non sarà dedicato soltanto al ricordo. Subito dopo la commemorazione, la Camminata del Cuore accompagnerà la comunità in un momento di partecipazione e condivisione, con un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro.

Due momenti diversi, uniti dallo stesso significato: non dimenticare il passato e trasformare la memoria in un impegno concreto per il presente. Capoterra si ritroverà così alla Maddalena per rendere omaggio alle vittime e ribadire la volontà di continuare a costruire, insieme, una comunità più consapevole e resiliente.

«Non dimenticare il passato, ma trovare nella memoria la forza per andare avanti – dice il sindaco, Beniamino Garau -, è questo il messaggio che accompagna l’iniziativa, nel segno di una comunità che non vuole cancellare il dolore, ma che continua a camminare con fiducia e determinazione».

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