Pula, 60 alberi del Comune per la raccolta gratuita di oliveLe domande possono essere inoltrate entro il 26 ottobre
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Il Comune mette a disposizione dei cittadini circa 60 piante di olivo per la raccolta gratuita delle olive nella stagione 2026.
Le domande potranno essere presentate sino al 26 ottobre, la richiesta dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pula.ca.it.
L’iniziativa è riservata ai cittadini residenti nel Comune di Pula. È consentita una sola domanda per nucleo familiare, pena l’esclusione.
Gli olivi interessati dall’iniziativa si trovano in diverse aree del territorio comunale: località Guventu, piazza Municipio, piazza del Popolo, piazza della Chiesa, via Salvo d’Acquisto, località San Raimondo, nei pressi della chiesetta, Parco delle Storie in viale Nora, via XXV Aprile e via Cavagnino.
Saranno individuati al massimo tre beneficiari, ai quali verrà affidata gratuitamente la raccolta delle olive, suddividendo le piante in parti equivalenti. Se le domande presentate saranno al massimo tre, l’affidamento avverrà direttamente. Nel caso in cui le richieste superino il numero dei posti disponibili, si procederà con un sorteggio pubblico.
L’estrazione è prevista per lunedì 26 ottobre alle 16, nella sala consiliare del Palazzo comunale.