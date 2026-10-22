La comicità torna a illuminare le sere d’autunno a Decimomannu. Dopo il grande riscontro registrato durante la prima edizione, prende il via al teatro comunale “Antica Valeria” la seconda stagione del Festival “Arrisu - Comedy a Teatro”. Un appuntamento lungo sei serate che, dal 23 ottobre al 4 dicembre, trasformerà la struttura cittadina nel cuore pulsante dell’intrattenimento e della socialità, portando sul palcoscenico un incontro tra la vivacità degli artisti sardi e il talento dei volti più noti della comicità nazionale.

La manifestazione, promossa dal Comune di Decimomannu con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, punta a consolidare il ruolo del teatro come luogo di ritrovo intergenerazionale.

Come sottolinea la sindaca di Decimomannu, Monica Cadeddu: «La partecipazione alla prima edizione di Arrisu ci ha restituito un segnale chiaro: la nostra comunità ha voglia di incontrarsi e vivere il teatro. Ripartiamo da questo entusiasmo per dare continuità a un progetto che unisce la qualità degli spettacoli al valore dello stare insieme. Con questa seconda edizione vogliamo valorizzare ulteriormente il teatro comunale “Antica Valeria”, rendendolo sempre più un punto di riferimento della vita culturale cittadina. La comicità può avvicinare nuovi spettatori, coinvolgere i giovani e far dialogare generazioni diverse attraverso il sorriso. Investire in queste occasioni significa prenderci cura dei luoghi e delle relazioni che fanno crescere una comunità»

Un pensiero condiviso pienamente anche dal direttore artistico della rassegna, Graziano Piredda: «Per questa seconda edizione di Arrisu abbiamo costruito un cartellone che mette in dialogo artisti sardi e protagonisti della comicità nazionale, offrendo al pubblico stili e linguaggi diversi. Il filo conduttore è il piacere di ritrovarsi a teatro e condividere uno spettacolo dal vivo, dove il rapporto tra artista e spettatori rende ogni serata unica. La partecipazione dello scorso anno ci incoraggia a proseguire questo percorso e a coltivare un pubblico curioso, disposto a scoprire proposte differenti. La comicità ha questa forza: parte dalle esperienze quotidiane, ci permette di riconoscerci nelle storie raccontate sul palco e offre, insieme alle risate, anche occasioni di riflessione».

Il sipario si alzerà venerdì 23 ottobre, alle 19.30, con la carica dissacrante dei Pota Boyz. Il collettivo comico bresciano, noto anche per le esibizioni sullo storico palco dello Zelig di Milano e seguitissimo sui social, porterà in scena un format originale diviso tra stand-up comedy e improvvisazione. Nella prima parte ciascun comico presenterà i propri monologhi, mentre nella seconda sarà il pubblico in sala ad animare lo show fornendo spunti e battute estemporanee.

Il calendario proseguirà sempre di venerdì, con inizio spettacoli fissato per le 19.30. Il 6 novembre salirà sul palco Valo Pusceddu con il suo “Valosauro”, seguito il 13 novembre da Francesco Porcu e lo spettacolo “Mezzo Secolo”. Il 20 novembre la scena sarà tutta per la coppia formata da Max Cavallari e Mauro Villata, direttamente dall'esperienza televisiva di Colorado, mentre il 27 novembre toccherà ad Aurelio Sechi con “Non sto scherzando”. La rassegna si chiuderà il 4 dicembre con la travolgente verve di Pino Campagna, volto celebre di Zelig.

L'organizzazione dell’evento è curata dall'associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, con la collaborazione dell'associazione turistico culturale Tialla. I biglietti hanno un costo di 8 euro e sono acquistabili in prevendita a Cagliari presso il Box Office Sardegna di viale Regina Margherita e a Decimomannu al Bar Roberta di via Dante Alighieri. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Box Office al numero 070 657428.

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