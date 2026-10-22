È stata prorogata di dodici mesi l'ordinanza in deroga ai limiti acustici e di orario per i lavori di Terna nel territorio quartese, da via S'ecca S'arrideli a via Leonardo da Vinci. Il provvedimento è però subordinato ad alcune regole. Prima di tutto durante la prosecuzione-ripresa dei lavori a Terra Mala, dovranno essere eseguiti rilievi fonometrici specifici per le lavorazioni in corso. Tali misure, si legge nell'ordiinanza " saranno finalizzate, tra l'altro, ad attestare l'efficacia dei sistemi di mitigazione provvisoria adottati". Inoltre "qualora i rilievi evidenziassero scostamenti significativi rispetto ai valori programmatici stimati in via previsionale,si dovrà ridefinire tempestivamente la disposizione e l'altezza delle barriere acustiche e/o implementare ulteriori sistemi di contenimento del rumore".

Gli esiti del monitoraggio acustico, volti a determinare sia il livello di rumore residuo sia i livelli sonori in corso d'opera, dovranno essere trasmessi all'amministrazione comunale e ad A.R.P.A. Sardegna. La relazione dovrà essere corredata "di dati dei livelli sonori, dati relativi alle condizioni meteorologiche contestuali ai rilievi, livelli statistici calcolati e analisi spettrale in frequenza". Intanto ieri mattina in via S'Ecca S'Arrideli, per consentire il movimento dei mezzi impegnati nei lavori che in questo periodo riguardano sia i cantieri Terna, sia quelli per la realizzazione delle pensiline alle fermate, la strada è stata chiusa senza preavviso per circa un quarto d'ora con conseguenti traffico e code.

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