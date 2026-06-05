Incidente nell’incrocio regolato dai semafori tra via Rosselli e via Pertini a Quartucciu, davanti al museo intorno alle 17. Due autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro, con cause e responsabilità ancora da accertare.

Dalle prime informazioni, uno dei mezzi ha riportato danni evidenti alla carrozzeria e ai finestrini. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare assistenza e accertare le condizioni delle persone coinvolte. Attualmente sono presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Selargius, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L’incidente sta causando rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. Attualmente non emergono informazioni sulle condizioni dei conducenti.

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