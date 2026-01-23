I Carabinieri della Stazione di Selargius, supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno denunciato un 52enne disoccupato residente a Quartucciu con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il controllo – si legge in una nota dei carabinieri – è scattato intorno 4 del mattino lungo la via Maracalagonis.

L'uomo intercettato dai militari è stato trovato in possesso di un vero e proprio campionario di strumenti pericolosi e atti all'effrazione: ben dieci coltelli a serramanico di varie dimensioni, sei cacciaviti, una tenaglia e persino un'ascia.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

(Unioneonline)

