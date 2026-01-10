Non si ferma la campagna "Note & Solidarietà", con eventi finalizzati all'acquisto di due minivan per i Centri di riabilitazione di tre municipalità in Cisgiordania.

A questo progetto aderisce l'ASCE con parte attiva. Diversi appuntamenti sono previsti durante questo mese.

Stasera a Quartu è stata organizzata una serata (inizio alle 19,30), con le voci e la musica di Egidiana Carta, Luca Nulchis e i Cori di canto popolare di Sinnai e di Tortolì. Ma anche con la musica irlandese dei Seefin e quella sardo/irlandese dei Glee's.

Ingresso a offerta libera con i fondi che come detto saranno utilizzati per l'acquisto dei minivan per i bambini di centri di riabilitazione di Idhna, Yatta e Samou.

