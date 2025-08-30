il rogo
30 agosto 2025 alle 16:56
Quartu, un incendio distrugge un gazebo a FluminiLe fiamme sono divampate nelle sterpaglie vicine e hanno interessato una struttura
Un incendio ha devastato un gazebo a Flumini, a pochi passi dalla strada provinciale 17 (via Leonardo da Vinci). Le fiamme sono divampate nelle sterpaglie vicine e hanno interessato la struttura, che è andata quasi del tutto distrutta.
Sul posto sono intervenuti – con tre automezzi – i vigili del fuoco di Cagliari che hanno spento l’incendio e bonificato la zona.
Il rogo è avvenuto nel lato opposto all’intersezione con via Riccione.
