Un incendio ha devastato un gazebo a Flumini, a pochi passi dalla strada provinciale 17 (via Leonardo da Vinci). Le fiamme sono divampate nelle sterpaglie vicine e hanno interessato la struttura, che è andata quasi del tutto distrutta.

Il gazebo andato a fuoco a Flumini

Sul posto sono intervenuti – con tre automezzi – i vigili del fuoco di Cagliari che hanno spento l’incendio e bonificato la zona.

Il rogo è avvenuto nel lato opposto all’intersezione con via Riccione.

