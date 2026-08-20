Degrado e sporcizia nel grande spazio sterrato a ridosso di via Turati a Quartu. Tra le erbacce e la spazzatura spunta anche un cimitero di auto abbandonate. È qui che parcheggiano i tanti pazienti diretti al poliambulatorio Asl e alla clinica per poter andare a fare le visite. Nonostante proteste e segnalazioni i veicoli non solo non sono stati rimossi ma sono anche aumentati di numero nelle ultime settimane. Il terreno infatti, sebbene non recintato e accessibile a tutti, è privato e la trafila per il ritiro delle auto, in questo caso, è più lunga. Le auto sono infatti considerate rifiuti speciali e portarle via innesca un procedimento particolare.

Per le auto riconducibili ai proprietari si contestano tutte le violazioni al codice della strada e al decreto in materia di rifiuti. A questi vengono poi accollate tutte le spese di rimozione e trasporto, se entro sessanta giorni non provvedono a ritirare i veicoli.

Per quanto riguarda le carcasse, invece, sono semplicemente rimosse e portate in appositi centri di raccolta, dove si provvede alla rottamazione.

«La situazione di degrado che si riscontra in questo spazio è davvero allarmante», dice Marcella Sarritzu, 45 anni, mentre parcheggia l’auto per dirigersi al poliambulatorio, «le auto in alcuni casi sono sommerse dalle erbacce e io mi chiedo cosa potrebbe succedere se qualcuno mettesse fuoco. E’ davvero un pericolo enorme spero che qualcuno faccia qualcosa al più presto». Auto abbandonate sono presenti anche in altre strade del centro e della periferia, alcune utilizzate come discariche.

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