È Antonio Padellaro l’ospite d’onore svelato dal Festival dell’Altrove per la sua decima edizione, in programma a Guasila il 5 e 6 settembre. Il giornalista e saggista sarà protagonista dell’appuntamento di sabato 5 settembre, alle 19 in piazza Gramsci, dove presenterà il suo ultimo libro, “Quando eravamo felici” (Piemme), in dialogo con Maria Chiara Esposito. Il volume, pubblicato nel giugno scorso, parte da un dialogo con la moglie e attraversa i ricordi personali di Padellaro, intrecciandoli alla storia italiana degli anni Sessanta e alla memoria di una lunga storia d’amore.

Padellaro, giornalista professionista dal 1968, ha lavorato tra gli altri al Corriere della Sera e all’Espresso, ha diretto l’Unità e, dal 2009 al 2015, è stato il primo direttore del Fatto Quotidiano, che ha contribuito a fondare. La sua presenza rappresenta il primo nome di rilievo annunciato per il programma dell’importante rassegna culturale della Trexenta.

Il Festival dell’Altrove, nato a Guasila nel segno della memoria dell’antropologo e scrittore Giulio Angioni, è arrivato quest’anno alla decima edizione e negli anni ha costruito un calendario dedicato alla lettura attraverso incontri con scrittori, giornalisti e personalità della cultura. Il 5 e 6 settembre saranno dunque le due giornate centrali della manifestazione, mentre nei prossimi giorni è atteso lo svelamento degli altri ospiti del cast del decennale.

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