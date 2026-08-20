Si fingevano disabili e ipovedenti per impietosire i passanti e farsi consegnare del denaro destinato, a loro dire, a un’associazione no profit inesistente.

Un trappolone in cui alcuni sono caduti negli spazi del centro commerciale “Le Vele” a Quartucciu. In particolare un cittadino, vittima del raggiro, si è reso conto dell’inganno e ha lanciato l’allarme alla Centrale Operativa della Compagnia dei carabinieri di Quartu Sant'Elena.

I militari, intervenuti sul posto, hanno subito bloccato le responsabili, due donne di 30 e 27 anni, entrambe originarie della penisola e già note alle forze dell’ordine. Erano in possesso di diversi moduli per la raccolta firme su cui erano state annotate donazioni per varie centinaia di euro. Entrambe sono state denunciate.

(Unioneonline)

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