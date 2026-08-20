«L’emergenza idrica a Capoterra non si limita alle interruzioni della rete, da mesi, e in alcuni casi da anni, cittadini e attività commerciali segnalano problemi legati a contatori che non riescono più a reggere la pressione dell’acqua, provocando perdite e, di conseguenza, possibili aumenti dei consumi e delle bollette».

Silvano Corda, consigliere comunale di minoranza, denuncia la situazione in cui versa il servizio idrico cittadino, gestito da Abbanoa.

«Di recente mi sono state segnalate diverse situazioni, in particolare in via Indipendenza e via Vittorio Emanuele – spiega Corda -, i problemi riguardano sia abitazioni private sia attività commerciali, tra cui un bar. Ma, secondo quanto riferiscono i cittadini, il problema sarebbe molto più esteso e interesserebbe diverse zone del paese, comprese le lottizzazioni. Una situazione che alimenta il malcontento: quando non è la rete idrica a interrompersi, sono i contatori delle utenze a cedere sotto la pressione, con perdite d’acqua che ricadono inevitabilmente sulle famiglie e sulle imprese».

Alla luce di quanto sta accadendo, Corda chiede un maggiore impegno al Comune e ad Abbanoa: «Sarebbe opportuno effettuare un controllo puntuale dei contatori collegati alla rete idrica comunale, individuando quelli ormai deteriorati o non più adeguati alle condizioni di esercizio, e procedere alla loro sostituzione dove necessario. I capoterresi pagano bollette salatissime e non possono subire ancora questo disservizio».

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