Sono operativi i nuovi Atm Postamat nei paesi di Nuragus, Nurallao e Seui. Si tratta di sistemi di sicurezza ad alta tecnologia che garantiscono velocità nelle operazioni, facilità di fruizione, possibilità di prelievi "cardless" e numerosi servizi in automatico come il pagamento dei bollettini e le ricariche telefoniche.

I dispositivi sono stati installati vicino agli uffici postali. Inoltre questi dispositivi sono dotati di una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto. Il Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

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