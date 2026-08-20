Domani, venerdì 21 agosto, la fotografia sarà protagonista a Suelli, con la premiazione della quarta edizione del concorso “La luce è vita”, appuntamento ormai entrato nel calendario dell’Estate Suellese.

Alle 19 saranno proclamati i tre scatti vincitori della manifestazione dedicata alla fotografia come strumento di racconto, emozione e valorizzazione del territorio. Dopo le settimane dedicate alla raccolta delle immagini, è dunque arrivato il momento più atteso per i partecipanti e per gli appassionati: una giuria di esperti è chiamata a scegliere le fotografie che meglio hanno interpretato il tema “La luce è vita”, titolo scelto per questa quarta edizione.

Il concorso è promosso dall’associazione culturale Università della Terza Età della Trexenta, con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Un’iniziativa che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio nel calendario degli appuntamenti estivi del paese, coinvolgendo fotografi dilettanti, amatori e semplici appassionati.

La partecipazione è stata aperta anche a chi utilizza lo smartphone, accanto agli strumenti fotografici tradizionali. A fare la differenza, però, è stata soprattutto la capacità di cogliere e raccontare attraverso un'immagine il rapporto tra luce, vita e ambiente.

La serata della premiazione sarà l’occasione per conoscere i tre lavori scelti dalla giuria e celebrare insieme ai concorrenti una manifestazione che unisce creatività, fotografia e territorio.

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