Serri, via ai preparativi per la Fiera di Santa Lucia: online i moduli per gli espositoriAperte le iscrizioni per l'evento del 20 settembre. Domande entro il 15 settembre per ottenere uno spazio all'aperto dedicato alla vendita e alla promozione
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Si muovono i primi passi a Serri per la prossima edizione della Fiera di Santa Lucia prevista per il 20 settembre prossimo. L'amministrazione comunale ha da poco pubblicato nel sito istituzionale il modulo di richiesta dello spazio espositivo.
Pertanto chi intende partecipare all'evento ed avere un posto all'aperto per l'esposizione o per la vendita dovrà farne debita richiesta. Si potrà accedere nell'area fieristica con mezzi propri dalle 7,30 alle 8,30 e poi si potrà uscire dopo le ore 20 al fine di non recare danno ai visitatori. Il modulo di richiesta dovrà arrivare all'organizzazione entro e non il 15 settembre prossimo solo via e Posta un cultura.comuneserri@gmail.com