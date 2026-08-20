Grave incidente sulla 125 Var, in territorio di Quartu.

Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente al chilometro 3+800

Sul posto le ambulanze del 118: il bilancio è di due feriti. Il più grave, alla guida di un suv, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu, l’altro al Santissima Trinità, in codice giallo.

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Inevitabili le ripercussioni al traffico: la strada non è stata chiusa, ma ci sono forti rallentamenti e disagi. Anas sta gestendo la viabilità e il ripristino della zona dell’incidente.

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