Quartu, schianto frontale sulla 125 Var: due feriti, uno è in gravi condizioniUno portato al Brotzu in codice rosso, l’altro al Santissima Trinità con assegnato un codice giallo: traffico rallentato
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Grave incidente sulla 125 Var, in territorio di Quartu.
Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente al chilometro 3+800
Sul posto le ambulanze del 118: il bilancio è di due feriti. Il più grave, alla guida di un suv, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu, l’altro al Santissima Trinità, in codice giallo.
Inevitabili le ripercussioni al traffico: la strada non è stata chiusa, ma ci sono forti rallentamenti e disagi. Anas sta gestendo la viabilità e il ripristino della zona dell’incidente.