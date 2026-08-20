Blackout continui da diversi giorni a Costa Rei e non solo. E poi una serie di disservizi, legati anche all’erogazione dell’acqua.

Una situazione non più tollerabile per la sindaca di Muravera Francesca Mattana che ha scritto una nota ad Enel Distribuzione: «I disservizi riscontrati, legati all'evidente sofferenza delle infrastrutture di rete locali – ha sottolineato la prima cittadina - stanno causando forti disagi alla cittadinanza, ai nostri ospiti ed un grave pregiudizio per l'economia locale».

«Solo due giorni fa, una parte di Costa Rei è rimasta senza acqua per un disservizio all'impianto elettrico di alimentazione dei serbatoi idrici – scrive -. Inoltre per due sere consecutive dalle 20.30 circa, un'altra parte della località è stata interessata da blackout prolungati, creando forti disagi a cittadini e numerose attività ricettive e di ristorazione».

La richiesta a Enel Distribuzione è quella di «programmare con la massima sollecitudine un incontro tecnico con la nostra amministrazione e di predisporre gli opportuni urgenti interventi di verifica, manutenzione e potenziamento delle infrastrutture elettriche locali». Mattana, infine, ha ricordato che “all'inizio dell'anno anche il centro urbano e le borgate hanno dovuto fare i conti con una serie di blackout elettrici”.

© Riproduzione riservata