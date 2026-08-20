Il figlio lo ha trovato riverso a terra, privo di sensi, nella sua abitazione al civico 20 di via Torino, a Capoterra. Portato d’urgenza e ricoverato al Policlinico universitario di Monserrato, sembrava essersi ripreso ma poi le sue condizioni sono peggiorate ed è morto.

È mistero sul decesso di Guido Melis, ex panettiere in pensione, avvenuto la scorsa settimana. Cosa è successo in quell’appartamento? Qualcuno è entrato nella casa per mettere a segno una rapina e, scoperto, ha reagito nel peggiore dei modi? Oppure si è trattato di una disgrazia?

La Procura di Cagliari ha aperto un’indagine per morte come conseguenza di altro reato, magari un malore legato a un’aggressione, senza tuttavia escludere l’ipotesi omicidio. Più volte i Ris si sono recati nell’abitazione alla ricerca di tracce utili.

Manca all’appello del denaro contante, mentre l’assenza della carta bancomat sarebbe legata a un furto denunciato tempo prima. Una donna è iscritta nel registro degli indagati, l’avrebbe segnalata il figlio della vittima che l’ha vista aggirarsi lì attorno nei momenti immediatamente precedenti al tragico ritrovamento.

Tutti i dettagli nell’articolo di Andrea Manunza e Ivan Murgana su L’Unione Sarda in edicola e sull’Unione Digital

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