Parteolla, opportunità per i giovani agricoltori: 40mila euro per le nuove impreseL’iniziativa per contrastare l’invecchiamento della forza lavoro
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Un territorio a forte vocazione agricola che soffre, come tanti altri in Sardegna, l’invecchiamento della forza lavoro.
Un trend negativo al quale cerca di porre rimedio il nuovo bando dell’assessorato regionale dell’Agricoltura finanziato con i fondi 2023-2027 del Csr (Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale).
A disposizione ci sono, per la prima fase del bando, 28 milioni e 841 mila euro. Un’opportunità importante per territori come il Parteolla dove sono presenti migliaia di ettari di vigneti e uliveti ma dove si rischia di perdere gran parte del patrimonio agricolo senza un ricambio generazionale.
Ringiovanire il settore è una delle priorità delle politiche agricole regionali, fortemente sostenuta anche dalle organizzazioni di categoria.
Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 40 anni che si insediano per la prima volta alla guida di un’azienda agricola.
Previsto un contributo di 40 mila euro per l’avvio dell’attività. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre 2026 utilizzando il portale dell’agenzia Argea. Presso i Centri di assistenza agricola (Caa) è possibile avere informazioni dettagliate sui bandi e un aiuto per la compilazione delle istanze con la documentazione richiesta.