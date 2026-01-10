Due uomini, di 31 e 50 anni, sono stati arrestati nella serata di ieri dai carabinieri di Quartu con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Si tratta di un operaio di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, e di un 50enne disoccupato, entrambi residenti nell’hinterland cittadino.

L’operazione è scattata nel corso di un servizio mirato di controllo del territorio, predisposto per contrastare lo spaccio di droga nelle aree centrali della città. I militari, supportati da personale in abiti civili, hanno notato i due uomini aggirarsi con fare sospetto in una zona poco illuminata all’interno di un giardino condominiale.

Alla vista dei carabinieri in borghese e dell’auto di servizio con i lampeggianti accesi, i due hanno tentato di allontanarsi rapidamente, attirando ulteriormente l’attenzione dei militari. Fermati e identificati, sono stati sottoposti a perquisizione personale.

Durante i controlli sono state rinvenute e sequestrate 11 dosi di marijuana per un peso complessivo superiore ai 15 grammi, 5 bustine contenenti infiorescenze di marijuana (circa 4 grammi), una dose di hashish e 9 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi. Sequestrata anche la somma di 1.000 euro in contanti, ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata