Quartu, trovati in possesso di cocaina e marijuana: segnalati al prefetto
A Quartu i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu hanno segnalato alla locale Prefettura due persone, un 45enne e un 35enne, già noti alle forze di polizia che si aggiravano nelle vie del centro con aria sospetta.
I due, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso rispettivamente, il primo di quasi 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e il secondo con quasi 2 grammi di cocaina.
La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi di rito.