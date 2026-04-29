Ci sarà la piccola Cloe, alunna della 3B della scuola primaria Santu Nigola, a rappresentare Selargius alle finali dei Giochi matematici del Mediterraneo edizione 2026. Dopo aver conquistato il primo posto alle finali d’Area del Sud Sardegna a Carbonia, il 3 maggio è pronta a volare a Palermo per l’ultima tappa del concorso nazionale rivolto a studenti della primaria (a partire dalle terze classi) fino alla secondaria di secondo grado.

Calcoli e quiz di logica sono la sua passione, insieme al basket. «Siamo orgogliosi di lei, ha sicuramente una predisposizione innata per la matematica ma un grande merito va dato alla sua insegnante, Florinda Picciau, che riesce a far amare questa materia a tutti gli alunni», dicono mamma Federica e papà Giuliano. «Al di là di come andrà la finale, Cloe ha già raggiunto un ottimo risultato e noi siamo felici».

Plauso anche dall’amministrazione comunale di Selargius: «complimenti a Cloe e alla sua maestra, e a tutte le altre insegnanti e alla dirigente che continuano a rendere le nostre scuole un’eccellenza».

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