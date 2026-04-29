Sono iniziati anche a Siurgus Donigala i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale nell’ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa che punta a rinnovare le sedi nei piccoli comuni e ad ampliare l’offerta con i servizi della Pubblica Amministrazione. Il progetto interessa i centri con meno di 15 mila abitanti e mira a rafforzare la presenza dell’azienda sul territorio, investendo nella modernizzazione delle strutture e nella digitalizzazione dei servizi. Un intervento che, nelle intenzioni di Poste Italiane, risponde alla necessità di contrastare la riduzione dei servizi nelle aree periferiche, garantendo al contrario una maggiore vicinanza ai cittadini.

Durante il periodo dei lavori, che salvo imprevisti avrà una durata di circa 30 giorni, l’ufficio postale di Siurgus Donigala resterà temporaneamente chiuso.

Poste Italiane ha comunque assicurato la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata attiva nell’ufficio postale di Suelli, in via Garibaldi. Lo sportello sarà operativo a partire da giovedì 30 aprile con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Qui i cittadini potranno anche ritirare la corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Poste Italiane ricorda inoltre che molti servizi sono disponibili anche online tramite l’app “Poste Italiane” e il sito poste.it: dal pagamento dei bollettini (compresi MAV e pagoPA, multe e bollo auto e moto) alla gestione delle spedizioni, fino a bonifici, raccomandate, telegrammi e trasferimenti di denaro. Al termine degli interventi, l’ufficio postale di Siurgus Donigala riaprirà nella sua sede completamente rinnovata, a beneficio della comunità locale.

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