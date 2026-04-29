Sinnai, buche sulla strada di Su Pranu: disagi per gli automobilistiIl consigliere Loi chiede interventi urgenti
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Le condizioni della strada campestre di "Su Pranu" si fanno sempre più precarie con problemi anche di sicurezza. Buche grandi e piccole, si sono moltiplicate negli anni, rendendo il transito particolarmente insidioso alle auto, alle moto, ai trattori che la percorrono tutti i giorni. La strada porta agli oliveti e ai pochi vigneti ancora coltivati, sino ai confini cvol territorio di Maracalagonis. Una strada peraltro asfaltata dove però è sempre mancata la manutenzione. Quattro anni fa è stato sistemato solo in piccolo tratto con nuovo bitume. Poi, nulla. Il Comune dovrebbe intervenire con i fondi richiesti dopo l'alluvione che ha creato parecchi danni in tante altre strade rurali. Nell'ultima riunione di Consiglio è stato il capo gruppo di "Uniti per Sinnai", Roberto Loi a denunciare il problema chiedendo anche interventi provvisori per rendere più sicura la carreggiata in attesa degli interventi che dovrebbero essere realizzati con i nuovi fondi chiesti dal Comune. <Abbiamo chiesto finanziamenti alla Regione dopo l'alluvione di gennaio-ha detto l'assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas: contiamo di intervenire appena possibile. L'alluvione si è lasciato dietri tanti danni anche sulle nostre strade di campagna>.
Raffaele Serreli