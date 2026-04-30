Procedono a ritmo sostenuto i lavori nella casa natale di Renato Raccis, destinata a diventare un luogo simbolo per la memoria sportiva del territorio. Soddisfazione è stata espressa dai responsabili dell’amministrazione comunale per la rapidità con cui il cantiere sta andando avanti, segno concreto della volontà di valorizzare una figura importante per la comunità e per il calcio isolano. Figura di spicco del calcio del dopoguerra, Raccis si distinse per i risultati ottenuti con squadre come il Livorno e il Milan, oltre a una parentesi in Serie B con il Prato. Primatista tra i marcatori sardi in Serie A, il suo record venne poi superato alla fine degli anni Ottanta da Pietro Paolo Virdis.

Il progetto ha un respiro che va oltre la dimensione locale: Mandas si appresta infatti a diventare il primo Comune in Italia a realizzare una Casa Museo dedicata a un calciatore di Serie A. Un primato che conferma l’attenzione verso la storia sportiva e l’identità culturale del paese. All’interno della struttura non ci sarà spazio soltanto per Raccis. È prevista infatti un’area espositiva dedicata anche al compianto Mario Sardara. conosciuto come Marius, che ha guidato la tifoseria cagliaritana dal 1966 al 2005. Un altra sezione è invece dedicata alla straordinaria stagione del Cagliari Calcio culminata con lo storico Scudetto del 1969/70.

© Riproduzione riservata