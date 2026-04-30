Sarà inaugurato giovedì 7 maggio, alle 10.30, il nuovo Centro per l’impiego di Dolianova a supporto di cittadini e imprese che intendono usufruire dei servizi per l’occupazione. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti, con il sindaco Ivan Piras, l’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca e il direttore dell’Aspal Luca Mereu.

La struttura rappresenta un presidio strategico per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e per il sostegno allo sviluppo del territorio. Disoccupati e imprese non saranno più costretti a spostarsi a Quartu Sant’Elena per la richiesta di informazioni o il disbrigo di pratiche. L’obiettivo è far diventare il nuovo centro dell’impiego un punto di riferimento non solo per Dolianova ma per tutto il Parteolla. Lo sportello del Cip sarà aperto nei locali adiacenti alla biblioteca comunale in Piazza Europa.

L’iniziativa, finanziata con i fondi Pnrr, è inserita all’interno del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). L’accordo avrà durata annuale ma potrà essere rinnovato alla scadenza. Aspal e Comune definiranno un Piano operativo con iniziative, modalità e tempistiche da concordare.

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