Una vita a dirigere l’ufficio tecnico del Comune di Muravera con incarichi da responsabile, appunto, del servizio tecnico e – in quest’ultimo periodo – del Governo del Territorio (compreso il servizio della Polizia locale). Paolo Alterio, ingegnere, da domani lascerà il suo incarico in Comune per ricoprirne uno nuovo alla Asl di Sanluri.

Una transizione che segna la fine di un lungo percorso professionale nella macchina comunale di Muravera (ben 28 anni) e l’avvio di una nuova esperienza nel sistema sanitario regionale.

Il sindaco di Muravera Salvatore Piu ha voluto salutare pubblicamente il professionista esprimendo apprezzamento per l’attività svolta e formulando un augurio per il futuro: “Auguro ulteriori successi professionali nella nuova sede dove da direttore generale gli affidai l’incarico di Responsabile unico del Procedimento del nuovo ospedale di San Gavino Monreale e della struttura sanitaria di Villacidro. A Paolo Alterio tanti auguri e grazie per la sua opera a nome mio, dell’amministrazione e di tutti i cittadini di Muravera”.

C’è da capire, adesso, chi sostituirà Alterio negòi uffici del Comune di Muravera. Almeno all’inizio non sarà facile per nessuno visto anche la lunga esperienza e la conoscenza delle centinaia di partiche. Alcune - come è ovvio – ancora in corso d’opera.

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