Una cavalla uccisa e decapitata, in un terreno nella strada principale di Siurgus Donigala. Così come era successo a Senorbì (tre anglo arabi sardi uccisi) e a Orroli (due).

Stavolta al bellissimo animale di proprietà di Samuel Mascia, 32 anni, è stata tagliata anche la lingua. «Non riesco a immaginare chi possa essere l'autore di un simile gesto», dice l'allevatore di Siurgus Donigala. Indagano i carabinieri.

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