Il "Comitato per la strada", si dice preoccupato dal mancato inizio del lavori de secondo lotto della strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis e dal mancato intervento di messa in sicurezza della provinciale che dal paese porta a Campuomu, sulla vecchia Orentale sarda.

“E' da 25 anni-dice uno dei promotori del Comitato per la strada, Vittorio Monni - che in paese si attende l'inizio dei lavori. Attendiamo la nuova strada, attendiamo anche la sistemazione della provinciale per Campuomu, ridotta in uno stato di assoluta isicurezza.

Sulla stessa linea Andrea Lobina:”La pazienza è finita. Burcei non può continuare a vivere in condizioni di isolamento e con una strada attuale che presenta evidenti criticità in termini di sicurezza.”. Giuseppe Lorrai sottolinea il tema della credibilità istituzionale:”Quando si prendono impegni davanti ai cittadini, devono essere rispettati. Diversamente si perde fiducia nelle istituzioni e non si partecipa nemmeno alle votazioni.”

Ancora più diretto Salvatore Malloru: < Chiediamo rispetto per la nostra comunità che attende da decenni la realizzazione di un'opera determinante per il nostro futuro>.

Come è noto finora è stato realizzato solo il primo lotto dela strada che si snoderà su un tracciato di 17 chilometri accorciando i tempi di percorrenza e togliendo Burcei dal suo secolare isolamento. I lavori sono da tempo finanziati e appaltati. Il Comitato non esclude iniziative di protesta. <Il Comune-dice il sindaco Simone Monni-sta monitorando la situazione. Il cronoprogramma d'inizio dei lavori del secondo lotto, è slittato da aprile a giugno, come comunicato dalla Citta Metropolitana. Previsto il secondo lotto da 800 metri a partire dalla periferia di Burcei. Il fine lavori dell'intera strada è previsto per il 2031: i tempi devono essere rispettati: la popolazione chiede solo questo>.

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