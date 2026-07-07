L’assemblea dei sindaci della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo ha appena nominato la giunta che affiancherà il presidente neo eletto Salvatore Argiolas, sindaco di Laconi.

A ricoprire la carica di vice presidente sarà la sindaca di Sadali (anche lei fresca di elezione) Maria Alice Deplano con delega alla cultura e istruzione. Delega alla sanità, bilancio e personale invece per il sindaco di Isili Luca Pilia, conferma per il sindaco di Gergei Rossano Zedda ai lavori pubblici, viabilità e patrimonio, ad Angelica Murgia, assessore del comune di Seulo, delegata dal sindaco Entico Murgia, va Ambiente e territorio, attività produttive e politiche dello sviluppo.

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