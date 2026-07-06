L'amministrazione comunale di Burcei ha sollecitato la Città Metropolitana, la Regione, l'Anas, e il prefetto per migliorare finalmente la viabilità sulla provinciale 21 che collega il paese a Campuomu, ma soprattutto per chiedere supporto per la realizzazione di un ripetitore telefonico che garantisca la connessione non solo sulla provinciale, ma anche lungo il tratto della ex SS 125 che dal bivio di Arcu e Tidu porta a Mont’Acutzu.

Su queste strada manca del tutto il segnale telefonico con pesanti disagi e con problemi anche di sicurezza.

«Abbiamo richiesto ad una società che si occupa della realizzazione dei cosiddetti “ripetitori” di richiedere la verifica di "copertura" del segnale, ipotizzando di concedere un’area in località " Bruncu sa Tuvura” – le parole del sindaco -. Su questa vicenda voglio segnalare la pronta risposta da parte del Prefetto di Cagliari, Paola Dessì, che mi ha subito contattato e fornito massima disponibilità per una celere risoluzione della vicenda».

«Per quanto riguarda la manutenzione della strada – prosegue il primo cittadino – abbiamo avuto un incontro con il dirigente del servizio presso Città Metropolitana di Cagliari Paolo Mereu, con il quale abbiamo concordato un intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle banchine in calcestruzzo sulla parte a monte. Banchine di almeno un metro di larghezza, che garantirebbero anche il passaggio in sicurezza dei pedoni che praticano attività sportiva. Giovedì incontreremo nuovamente il tecnico incaricato della progettazione».

«Assieme -ha concluso il sindaco di Burcei- faremo un sopralluogo per verificare la fattibilità della nostra proposta, che mira alla realizzazione di un camminamento sul lato a monte della SP 21 in grado di garantire il collegamento in sicurezza perlomeno del tratto sino alla Pineta in località "Arcu su scoffu"».

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