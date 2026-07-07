Sono sedici i bagni chimici che sono stati posizionati lungo il litorale di Castiadas per offrire un servizio fondamentale e tenere più pulito il territorio. L’iniziativa, come negli ultimi anni, è dell’amministrazione comunale: «È un servizio necessario – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – altrimenti, visto l’enorme afflusso turistico che registriamo ogni estate, si creerebbero problemi per la salute dal momento che le persone andrebbero a fare i loro bisogni lungo la macchia mediterranea a ridosso degli accessi a mare».

I bagni sono posizionati a Santa Giusta, Su Cannisoni, Villa Rei, Monte Turnu, Cala Pira, Sant'Elmo, Cala Marina, Cala Sinzias lato Garden Beach e Cala Sinzias lato pineta. In ogni spiaggia c’è anche un bagno per i diversamente abili. Una ditta esterna si occuperà della manutenzione, svuotamento e pulizia (oltre che del posizionamento).

Una manutenzione che dovrà essere giornaliera «tramite apposito automezzo dotato di polverizzatore sanificante, una serie di altre lavorazioni e un passaggio minimo di due interventi al giorno per ogni bagno, il primo entro le 8.30 e il secondo dopo pranzo (14, 14.30)». Il servizio – del costo per le casse comunali di circa 57mila euro - andrà avanti almeno sino al mese di settembre, con la pulizia che sarà effettuata anche nei giorni di sabato, domenica e festivi.

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