Burcei, il gruppo di minoranza: «Faremo un’opposizione attenta e costruttiva »In programma incontri periodici con ogni singolo assessore o consigliere delegato
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Il gruppo consiliare di minoranza ''ViviAmo Burcei'' ha ufficializzato il ruolo che intende avere nel mandato elettorale appena iniziato dopo il voto del 7 e otto giugno scorso. Nella riunione di Consigio comunale di ieri, il gruppo formato dai quattro consiglieri di opposizione ( l'ex sindaco Simome Monni, con prossima nomina di capo gruppo, Daiana Monni, Antonio Cinus e Giovanni Campus), ha espresso «i nostri più sinceri auguri a tutti gli eletti, augurando un buon lavoro alla nuova amministrazione comunale».
Durante la seduta, l'opposizione ha preannunciato «quella che sarà la nostra attività e il nostro ruolo durante questo mandato. Con grande senso di rispetto e responsabilità per il ruolo di consiglieri, e con un intenso amore per il nostro paese, abbiamo tracciato quella che sarà la linea che seguiremo con passione e impegno per la nostra comunità. Siamo pronti a vigilare sull'operato dell'amministrazione, studiando gli atti e analizzandone la legittimità e l'utilità pubblica, affinché ci si focalizzi sempre sulle buone prassi, sempre e solo, a beneficio della collettività».
Nel documento illustrato in Consiglio, la minoranza assicura anche che «la nostra attività si baserà sui fatti concreti, con importante attenzione sulla tutela dei beni comuni e dei servizi alla comunità. Ci rendiamo disponibili, fin da subito, a raccogliere segnalazioni e istanze dei cittadini, in modo tale da formulare proposte che siano risolutive, saremo uno strumento alternativo e propositivo sempre e solo al servizio della cittadinanza e a tutela della legalità e del bene comune».
«Sempre nell'ottica della collaborazione- assicurano i consiglieri Simone Monni, Daiana Monni, Giovanni Campus e Antonio Cinus- chiederemo incontri periodici con ogni singolo assessore o consigliere delegato per ottenere informazioni trasparenti sull'operato di ognuno di loro in modo tale da poter proporre delle alternative e delle soluzioni utili all'intera cittadinanza.Come gruppo ''ViviAmo Burcei'' intendiamo costruire un'alternativa seria, composta e preparata, basandoci sui principi di trasparenza e legalità ed esercitando al meglio tutti i diritti e i doveri che fanno parte del ruolo assegnatoci dalla popolazione. Chiunque voglia segnalare o proporre qualcosa, troverà la nostra porta aperta, e come gruppo, saremo pronti all'ascolto per trasformare ogni segnalazione in una proposta seria e concreta, con lo scopo di costruire insieme soluzioni reali ed efficaci».