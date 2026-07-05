La tragedia
05 luglio 2026 alle 21:32aggiornato il 05 luglio 2026 alle 22:12
Pula, drammatico schianto sulla 195: moto contro camper, muore un ventenneLa vittima è Dario Paolo Garau, inutili i soccorsi. Carabinieri sul posto per i rilievi
Incidente mortale in serata a Pula. La vittima è un giovane di vent’anni, Dario Paolo Garau.
Lo schianto sulla statale 195: Garau procedeva a bordo della sua moto quando è andato a sbattere contro un camper nel tentativo di superarlo. Secondo quanto si apprende, il giovane era impegnato nel sorpasso quando il mezzo ha girato, e si è verificato l'impatto.
Sul posto i carabinieri della stazione di Pula per i rilievi.
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