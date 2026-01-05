Momenti di paura oggi in via Monsignor Angioni, a Quartu, per un incidente stradale che ha convolto un’auto e uno scooter in uno scontro frontale.

A riportare le conseguenze più gravi è stata una ragazza di 15 anni, in sella allo scooter insieme all’amica. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso per un trauma al bacino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, che hanno prestato le prime cure e coordinato il trasferimento in ospedale. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.

(Unioneonline/Fr.Me.)

