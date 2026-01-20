L’acqua circonda la residenza per anziani Anni d'Oro a Flumini di Quartu, ma si è riusciti a evitare una possibile evacuazione con intervento di autopompe.

I volontari sono intervenuti sul litorale a Marina Residence, in via Lago di Varese, in via delle Speronelle, zona Santa Maria degli Angeli, e in via Fresie. Sono stati gli interventi più complicati Centro operativo comunale di Quartu, con le associazioni di Protezione civile. Pietre di piccole frane sono state avvistate e conseguentemente rimosse sulla strada provinciale 17, tra Rio Murtaucci e via Mercurio.

Sulla strada statale 125 Orientale Sarda è stato segnalato un pino abbattuto, prontamente rimosso dalle squadre. Più vicino alla città, la ringhiera costiera di via Leonardo da Vinci è stata vigilata tutta la notte e non ha creato grossi problemi, mentre un intervento ha riguardato la grande rotonda del Margine Rosso.

Al Poetto, davanti al McDonald's, a seguito di un incidente per fortuna senza gravi conseguenze si è provveduto alla rimozione dell'auto e anche dell'olio riversato sulla carreggiata. Infine è caduto qualche ramo di albero nel Parco Europa, senza conseguenze.

A Cagliari rischio caduta di rami e alberi, a causa del forte vento. Ma si registrano anche diversi allagamenti. Chiusura al traffico, nel quartiere Poetto, del lungomare Poetto, della strada parallela alla via Lungo Saline, della via Stromboli e della via dell'Idrovora. A Sant'Elia, chiusi temporaneamente anche il parcheggio Cuore e via Amerigo Vespucci.

