Al via da oggi i lavori per la climatizzazione delle 18 aule della scuola secondaria "Luigi Amat" di via Trento. Verranno spesi 54mila euro tra fondi del Comune e della Regione.

Un intervento atteso che presto sarà esteso anche agli altri caseggiati scolastici che ne hanno necessità. Un intervento seguito dall'assessora alla Pubblica Istruzione Katiuscia Concas nell'ambito della programmazione comunale per le scuole cittadine.

Un progetto assolutamente necessario per rendere le lezioni confortevoli in tutti i mesi dell'anno scolastico. A frequentare le scuole di via Trento sono 286 iscritti. Ora la richiesta di altri fondi da parte del Comune per completare il piano progettuale a beneficio di tutti gli edifici che ospitano le scuole medie e inferiori che hanno necessità di un adeguato piano di climatizzazione.

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