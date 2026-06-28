Domani mattina, 29 giugno, inizierà a Muravera la disinfestazione dalle blatte. Si comincerà domani a partire dalle 8,30 nelle Via Machiavelli, nella viia e Vico Quattroventi nella Via Castello e Libeccio. Si andrà avanti mercoledì 1 luglio sempre dalle 8,30 nelle vie San Leonardo, Cinus, Roma (tratto compreso tra Via Baccu Arrodas e Via Puccini)

Il 2 luglio si interverrà ancora dalle 8,30 nelle vie Chiesa, delle Coccinelle, Su Murdegu, Rio Santa Lucia e Dante.



Al fine di tutelare la salute pubblica, durante il trattamento dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: la biancheria, le erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada. Gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa. Previsto anche l'interdizione al traffico, al transito e allo stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.

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