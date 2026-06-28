Serata di disagi all'aeroporto di Elmas, dove i tabelloni di arrivi e partenze si sono progressivamente riempiti di ritardi. A slittare sono stati numerosi collegamenti nazionali e internazionali (operati da compagnie diverse) con attese che in alcuni casi hanno superato le due ore. C'è un caso limite: quello del volo Ryanair proveniente da Londra Stansted, previsto con oltre sei ore di ritardo e con l'arrivo inizialmente previsto per le 21.15 e ora previsto per le 03.35, nel cuore della notte.

Numeri alla mano, consultabili anche sul sito della Sogaer, la società che gestisce lo scalo cagliaritano, gli arrivi in ritardo sono dieci. Sette invece le partenze, per un totale di 17 voli interessati dai disagi. Le tratte più colpite sono quelle da e per Milano, tra Linate e Malpensa, seguite da Pisa, Bolzano, Bergamo e Verona. Tra i ritardi più consistenti figurano quelli dei voli in arrivo da Pisa, atteso alle 21 e riprogrammato alle 23.30, da Bolzano, previsto alle 18.50 e stimato alle 21.05, e da Milano Malpensa, con arrivo posticipato dalle 21.25 alle 23.25. Sul fronte delle partenze, invece, il volo per Pisa è slittato dalle 21.50 alle 00.15, quello per Milano Malpensa dalle 21.50 alle 00.05, mentre il collegamento per Milano Linate è stato rinviato dalle 20.50 alle 22.40.

Al momento non sono note le cause dei disagi, anche se non si esclude che all’origine possano esserci numerose criticità tecniche nei diversi scali di partenza. L'unica certezza, per centinaia di passeggeri, è l’attesa.

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