Non è una gara di pesca e non è nemmeno una semplice immersione ma è una sfida contro i rifiuti. Anche quest'anno torna a Quartu, in un tratto del litorale, l'iniziativa "Pesca dei rifiuti". Una raccolta speciale della spazzatura questa volta non a terra ma in mare. Subacquei in apnea, volontari e cittadini entreranno in acqua e percorreranno la costa per rimuovere rifiuti di ogni genere. L'appuntamento è per sabato 16 maggio alle 9 nel tratto della villa Romana a Sant'Andrea ma già da ora sono state aperte le iscrizioni. Per poter partecipare ci si deve iscrivere online al sito www.apescadirifiuti.it.

Al clean-up subacqueo e terrestre seguirà l’analisi dei rifiuti con i biologi marini e non mancherà, anche quest’anno, il momento più suggestivo della giornata: la liberazione di una tartaruga Caretta caretta. L'iniziativa è organizzata da Isula Fishing club Sardegna con la collaborazione di Cittadinanza Attiva Oikos. «Se è vero che il mare restituisce tutto», dicono i volontari, «questa volta, restituiamogli qualcosa noi». Tutti possono partecipare non solo vi amare ma anche da terra dando il loro contributo. E i volontari continuano anche la pulizia delle spiagge: qualche giorno fa erano impegnati al Poetto di Quartu e Cagliari.

© Riproduzione riservata