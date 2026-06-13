Il Comune di Mandas ha avviato le prime ipotesi progettuali per la riqualificazione urbana dell’area compresa tra via Dante, via Garibaldi e via Corrias.

L’intervento, nelle intenzioni dell’amministrazione, prevede la realizzazione di un parco verde pedonale con due aree parcheggio lungo via Corrias e via Garibaldi. A illustrare l’ipotesi è il sindaco Umberto Oppus, che anticipa come si tratti di «uno degli obiettivi ambiziosi dei prossimi cinque anni», finalizzato a collegare i principali siti culturali del centro abitato: il Monte Granatico, la Casa Museo Raccis e il Museo delle Auto d’epoca.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, sono già stati avviati i primi interventi preliminari, tra cui la sistemazione di alcuni muri perimetrali per definire l’impostazione dell’area. Sul fronte degli interventi a breve termine, l’amministrazione punta al restauro e alla successiva inaugurazione della Casa Museo Raccis, finanziata con 500mila euro, e all’ottenimento dalla Regione di 290mila euro per il secondo lotto del Museo delle Auto d’epoca, destinato alle moto storiche.

Il progetto complessivo verrà presentato nelle prossime settimane con una prima ipotesi organica di intervento sull’area.

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