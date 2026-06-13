Primi sopralluoghi sul territorio da parte della nuova amministrazione comunale di Muravera per rilevare le criticità sulle quali intervenire. Lo ha comunicato la sindaca Francesca Mattana. “Abbiamo ritenuto prioritario – ha sottolineato la prima cittadina - far predisporre ai nostri uffici l'ordinanza avente ad oggetto la prevenzione del rischio incendi mediante la pulizia, lo sfalcio della vegetazione e la manutenzione dei terreni e delle aree private, per garantire maggiore sicurezza e decoro”.

Subito dopo è stato richiesto agli enti competenti un intervento di deblatizzazione in via Roma, via Castello, via delle Coccinelle, via Su Murdegu, via Libeccio, via Marte, via Saturno, via Sardegna, via Petrarca, via e vico Giardini, rio Santa Lucia, via San Leonardo, via Dario Cinus, via Machiavelli, via Quattroventi. Le date di intervento saranno comunicate nei prossimi giorni.

“Ci state già scrivendo in tanti per incontrarci – ha aggiunto Mattana - Subito dopo il Consiglio comunale di insediamento saremo pienamente operativi e vi forniremo gli orari di ricevimento del sindaco, degli assessori e dei consiglieri”. Il Consiglio di insediamento è previsto fra una decina di giorni. C’è attesa, fra le altre cose, per la nomina della Giunta. Cinque gli assessori previsti. Il consigliere più votato – un autentico exploit – è Gianfranco Sestu con 663 preferenze.

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