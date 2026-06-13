Non solo il guado. Il nuovo sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu nella giornata di ieri ha chiesto alla ditta che cura il verde di provvedere al taglio delle erbacce lungo la strada che collega il paese al ponte e, quindi, al guado sterrato.

Un lavoro di sfalcio e pulizia importante nonostante la strada sia di competenza della Città metropolitana di Cagliari «ma occorreva agire tempestivamente, senza attendere i tempi burocratici dell’ente metropolitano». L’intervento di manutenzione del guado, invece, era già programmato.

Le risorse per la manutenzione del guado sono state messe a disposizione dalla Regione. In base alla convenzione tra Comune e Regione ogniqualvolta si creino delle buche o dei dislivelli il Comune deve incaricare la ditta per un pronto intervento. La convenzione ha una validità di 36 mesi (è stata siglata alla fine del 2024) per un totale di 150mila euro.

I lavori sono stati eseguiti durante la giornata di venerdì «anche perché – ha spiegato il sindaco Pierpaolo Piu - l'intervento era già programmato e, per esigenze tecniche e organizzative, non risultava rinviabile né riprogrammabile con modalità differenti».

In ogni caso «ritengo – ha aggiunto - che ogni lavoro pubblico debba essere pianificato cercando di ridurre al minimo i disagi per la comunità».

Il primo cittadino ha assicurato il massimo impegno per sbloccare la questione ponte (coi lavori sempre fermi): «Siamo in contatto con la Regione e col Governo centrale. Occorre trovare subito una soluzione».

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